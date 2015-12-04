No hay excusa para que Electricaribe no cumpliera con plan de inversión

Barranquilla

La alcaldesa de Barranquilla Elsa Noguera, salió al quite de las excusas que presentó en un comunicado de prensa Electricaribe.

En el mismo, la empresa aduce entre otros puntos que por oposición de la comunidad no adelantaron los trabajos de normalización eléctrica, a propósito de los hallazgos de la Contraloría General de la Nación, en materia de inversión.

Noguera, dijo que nada justifica que no hagan las inversiones que contractualmente le corresponden.

“Si no se hace tal inversión simplemente el servicio será malo y eso no lo podemos permitir.”

Siempre se ha dicho que la empresa debe acercarse a sus usuarios, generar confianza entre la comunidad de tal manera que esto redunde en una cultura de pago, de lo contrario no va mejorar la situación, afirmó la funcionaria.