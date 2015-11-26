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29 jul 2026 Actualizado 07:29

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Chance en el Atlántico

$1.500 millones ganaron apostadores con el número de la tumba de Diomedes

Más de 1.200 ganadores empezaron a llegar este jueves a las diferentes agencias para cobrar el premio

(Ganar)

Barranquilla
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Más de 1.500 millones de pesos quedaron en poder de los apostadores, que el día anterior decidieron anotar el número donde reposa el cuerpo del cacique de la Junta Diomedes Diaz.

Según Diana Guzmán, directora de comunicaciones de Ganar, las agencias ubicadas en distintos puntos del Atlántico empiezan a recibir a los felices ganadores.

“Ya tenemos todo dispuesto para atender a todas aquellas personas que el día anterior anotaron el numero ganador”, confirmo la comunicadora.

El milagro del desaparecido cantautor se evidencio una vez más ya que el pasado mes de enero le hizo el milagrito a muchos apostadores.

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