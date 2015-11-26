$1.500 millones ganaron apostadores con el número de la tumba de Diomedes

Barranquilla

Más de 1.500 millones de pesos quedaron en poder de los apostadores, que el día anterior decidieron anotar el número donde reposa el cuerpo del cacique de la Junta Diomedes Diaz.

Según Diana Guzmán, directora de comunicaciones de Ganar, las agencias ubicadas en distintos puntos del Atlántico empiezan a recibir a los felices ganadores.

“Ya tenemos todo dispuesto para atender a todas aquellas personas que el día anterior anotaron el numero ganador”, confirmo la comunicadora.

El milagro del desaparecido cantautor se evidencio una vez más ya que el pasado mes de enero le hizo el milagrito a muchos apostadores.