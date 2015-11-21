Estable permanece menor quemado con pólvora

Centro de salud de Polonuevo en el Atlántico, donde inicialmente fue atendido el menor( Cortesía: Centro asistencial )

Barranquilla

En un centro asistencial de la ciudad permanece recluido el menor de 10 años que resultó quemado con pólvora el caer encima de un volcán, en momentos que asistía a una fiesta de cumpleaños, en el municipio de Polonuevo, departamento del Atlántico.

La explosión del artefacto le produjo serias afectaciones a nivel de músculos y zona anal, de acuerdo con el reporte entregado por el director del Centro de Salud de la localidad Juan Carlos Bilbao.

“El niño inicialmente fue atendido en el Centro de Salud de esta población, pero debido a las quemaduras de tercer grado fue trasladado a la Clínica Reina Catalina, donde se le ha practicado los respectivos lavados quirúrgicos y se le hizo una reconstrucción de tejidos”, sostuvo.

El infante es asistido por pediatras, psicólogos y cirujanos a fin de evitar cualquier complicación, por cuanto las heridas producidas por quemaduras suelen infectarse fácilmente. Afirmo Bilbao.

Este es el primer caso de menor quemado con pólvora en el departamento del Atlántico, cuando aún no se inician las fiestas de fin de año.