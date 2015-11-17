Probabilidad de lluvia para el partido Colombia, Argentina

Barranquilla

Se acerca la hora del encuentro entre Colombia y Argentina y crecen las probabilidades de lluvias según advirtió el Ideam, el pronóstico es de cielo nublado en Barranquilla y entre las 3 y las 6 de la tarde puede caer agua, según indicó Cristian Euscátegui, jefe de Pronósticos y Alertas de la entidad.

"Para Barranquilla de prevé cielo mayormente nublado, con una humedad alrededor del 80% y una probabilidad el 60, 65% a la hora del partido".

La entidad también señaló que habrá una temperatura promedio de 25 y máxima de 33 grados y que las lluvias podrían concentrarse en el sur de la ciudad.