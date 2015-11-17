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29 jul 2026 Actualizado 07:20

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Probabilidad de lluvia para el partido Colombia, Argentina

El Ideam dijo que habrá cielo nublado y una temperatura promedio de 25 grados centígrados.

Barranquilla
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Se acerca la hora del encuentro entre Colombia y Argentina y crecen las probabilidades de lluvias según advirtió el Ideam, el pronóstico es de cielo nublado en Barranquilla y entre las 3 y las 6 de la tarde puede caer agua, según indicó Cristian Euscátegui, jefe de Pronósticos y Alertas de la entidad.

"Para Barranquilla de prevé cielo mayormente nublado, con una humedad alrededor del 80% y una probabilidad el 60, 65% a la hora del partido".

La entidad también señaló que habrá una temperatura promedio de 25 y máxima de 33 grados y que las lluvias podrían concentrarse en el sur de la ciudad.

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