Barranquilla sabe a Selección Colombia

Barranquilla

Barranquilla tiene sabor tricolor, sabor a selección Colombia. Desde el estadio Metropolitano hasta el punto más al norte, no hay rincón que no esté adornado con el tricolor nacional, y es que el partido Colombia vs Argentina, siempre se vive de manera particular en La Arenosa, con un toque alegre y festivo, gracias al carisma barranquillero y el ambiente que le ponen los miles de turistas que vienen de todas partes del país.

Basta hacer un recorrido por los hoteles de concentración de Colombia y Argentina, y salta a la vista la gran expectativa que hay en torno al encuentro. Hinchas de todas partes del país permanecen a las afueras esperando un autógrafo, una foto o simplemente ver a sus ídolos. Algunos, compran las entradas hasta por un 300% de su valor, otros, viajan horas y horas hasta Barranquilla sin siquiera tener el tícket para el Metropolitano.

En medio de ese ambiente de fiesta, transcurren las horas previas en una atiborrada Barranquilla, los hoteles, registran una ocupación del 100% para el día de hoy, el aeropuerto Ernesto Cortissoz tiene 10 vuelos adicionales programados, lo que representa unos 1.300 pasajeros adicionales al movimiento tradicional. Más de 4.000 hombres de la Policía Nacional garantizan la seguridad, y se prevé por parte del IDEAM lluvias con tormenta eléctrica para la hora del partido.