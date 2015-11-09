Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

28 jul 2026 Actualizado 06:32

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política
POLÍTICA

En Armenia aún hay publicidad electoral instalada, pese a que ya no se puede

Los partidos de la U, Cambio Radical y El Polo Democrático son los que no han terminado de retirar sus piezas instaladas, por lo que no se descarta sanciones.

El partido de la U, Cambio Radical y Polo Democrático son los que incumplen la norma.

El partido de la U, Cambio Radical y Polo Democrático son los que incumplen la norma. / Jhon Hernández

El partido de la U, Cambio Radical y Polo Democrático son los que incumplen la norma.
Armenia
Añadir Caracol Radio en Google

Quindío

Lo dijo el director del departamento municipal de planeación Carlos Alberto Mendoza quien manifestó que a 15 días de haber culminado las elecciones regionales y luego de pasar los tres días que se daban para el retiro de las piezas publicitarias relacionadas con el particular, todavía hay elementos instalados en el centro y en el sur de la ciudad especialmente del partido de la U, de Cambio Radical y El Polo Democrático, por lo que se están haciendo los trámites correspondientes, para hacer cumplir las pólizas.

“Nosotros hemos remitido todas las quejas y solicitudes a los partidos y les hemos pedido que se acojan a las disposiciones municipales, de la misma manera hemos trasladado al Consejo Nacional Electoral la situación antes de emitir sanciones, pero en este caso a lo que nos podemos acoger, es en hacer efectivas las pólizas que se adquirieron en un comienzo para lograr que se retire la publicidad que ya no debería estar instalada”, expresó Mendoza.

El funcionario municipal lamentó esta situación, pues antes, durante y después de los comicios regionales se violaron las normas relacionadas con la instalación de la publicidad política.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir