En Armenia aún hay publicidad electoral instalada, pese a que ya no se puede

Quindío

Lo dijo el director del departamento municipal de planeación Carlos Alberto Mendoza quien manifestó que a 15 días de haber culminado las elecciones regionales y luego de pasar los tres días que se daban para el retiro de las piezas publicitarias relacionadas con el particular, todavía hay elementos instalados en el centro y en el sur de la ciudad especialmente del partido de la U, de Cambio Radical y El Polo Democrático, por lo que se están haciendo los trámites correspondientes, para hacer cumplir las pólizas.

“Nosotros hemos remitido todas las quejas y solicitudes a los partidos y les hemos pedido que se acojan a las disposiciones municipales, de la misma manera hemos trasladado al Consejo Nacional Electoral la situación antes de emitir sanciones, pero en este caso a lo que nos podemos acoger, es en hacer efectivas las pólizas que se adquirieron en un comienzo para lograr que se retire la publicidad que ya no debería estar instalada”, expresó Mendoza.

El funcionario municipal lamentó esta situación, pues antes, durante y después de los comicios regionales se violaron las normas relacionadas con la instalación de la publicidad política.