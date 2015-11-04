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29 jul 2026 Actualizado 07:20

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Ciencia y medio ambiente

Definen plan para enfrentar fenómeno del Niño en el Atlántico

Gobernador electo y saliente del Atlántico, definen prioridades para municipios en riesgo

Barranquilla
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El Gobernador electo Eduardo Verano y el actual José Segebre definieron prioridades como la disponibilidad de carrotanques con agua, traslado de bocatomas de acueductos y apoyo a campesinos golpeados por el fenómeno del Niño.

José Antonio Segebre dijo que hay atención prioritaria para evitar que sigan bajando los niveles en el embalse del Guájaro. Para este cuerpo de agua se han destinado mil millones de pesos que se invertirán antes que finalice el año.

También se han previsto recursos para los pequeños campesinos que han perdido sus cultivos como consecuencia del fenómeno del Niño.

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