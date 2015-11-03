Crisis con precios de gas tendrá impacto en la costa

Barranquilla

Distribuidores de gas en la costa, solicitan al gobierno que se cambie la fórmula para evitar que aumento en los precios resulte insostenible para las empresas y consumidores.

Los empresarios insisten ante el gobierno nacional que la Comisión de Regulación de energía y Gas, debe cambiar la fórmula con la que se establecen los precios para evitar que se siga golpeando a la región.

Afirman que el impacto en los precios será del 35% para la industria y 20% para los usuarios residenciales, así lo dijo el presidente de gases del caribe, Ramón Dávila

Según los cálculos de los empresarios, el precio de gas en el interior está un 40% más bajo para los industriales del interior del país que para la costa caribe.

Señalaron que el 30 de noviembre vence el plazo para que la Comisión establezca una nueva fórmula que resulte más equitativa.

Lo que se busca es que se corrijan distorsiones de la formula y se establezcan acorde con la tendencia de los precios internacionales que ahora están a la baja.