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29 jul 2026 Actualizado 06:54

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Política

Puerta y ventanas de Registraduría de Palmar de Varela quedaron abiertas

El Delegado de la Registraduria inició investigación

Barranquilla
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El Delegado de la Registraduría en el Atlántico, Youssef Sefair, sostuvo que el material electoral no estuvo en peligro de ser sustraído cuando quedaron puertas y ventanas abiertas de las oficinas del segundo piso de la Registraduría en Municipio de Palmar de Varela en el oriente del Departamento, debido a que estaba asegurado en el primer piso.

Sin embargo, el funcionario sostuvo que se inició una investigación con el fin de establecer responsabilidades de los hechos, que provocaron la protesta ciudadana.

El caso se presentó en la noche del jueves y fue necesaria la intervención de la Personería, la Policía y dos veedores para verificar que el material electoral estaba completo.

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