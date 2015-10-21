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29 jul 2026 Actualizado 07:29

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Política

Habrá sistema biométrico para elecciones en Barranquilla

El sistema funcionará en el 96% de los puestos de votación de la ciudad.

Barranquilla
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120 de los 125 puestos de votación habilitados en Barranquilla contarán con este sistema según lo ha definido la Registraduría.

La medida también se adoptará en municipios como Puerto Colombia, Soledad, Campo de la Cruz, Manatí, Palmar, piojó, Ponedera y Tubará en el Atlántico.

La medida se adoptó luego de evaluaciones sobre niveles de riesgo en Barranquilla y zonas críticas en el atlántico.

El delegado de la Registraduría, Josef Sefair indicó que no se ha dispuesto de alimentación para los jurados de votación en el Atlántico

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