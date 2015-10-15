Capturan en Puerto Asís, registradora de Puerto Colombia, Atlántico

Barranquilla

Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, CTI capturaron en las últimas horas al parecer por el delito de trashumancia, a la registradora del municipio de Puerto Colombia, Atlántico, Margarita Alvarado Maury.

La funcionaria se encontraba en el municipio de Puerto Asís, departamento de Putumayo al momento de su detención.

Alvarado Maury residía en la mencionada localidad desde el pasado mes de junio a propósito de su traslado por la época electoral.

Noticia en desarrollo...