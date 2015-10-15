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29 jul 2026 Actualizado 07:29

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Política

Capturan en Puerto Asís, registradora de Puerto Colombia, Atlántico

La funcionaria fue trasladada al sur de país el pasado mes de junio

Barranquilla
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Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, CTI capturaron en las últimas horas al parecer por el delito de trashumancia, a la registradora del municipio de Puerto Colombia, Atlántico, Margarita Alvarado Maury.

La funcionaria se encontraba en el municipio de Puerto Asís, departamento de Putumayo al momento de su detención.

Alvarado Maury  residía en la mencionada localidad desde el pasado mes de junio a propósito de su traslado por la época electoral.

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