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29 jul 2026 Actualizado 07:29

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En cuatro municipios

Gobernación entregará ayuda a damnificados

En un plazo máximo de diez días entregarán las láminas de asbesto cemento

Barranquilla
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El Gobernador del Atlántico José Antonio Segrebre afirmó que en un plazo máximo de diez días entregarán las ayudas a los damnificados por las casas destechadas en cuatro municipios del Departamento.

El funcionario sostuvo que asumieron este compromiso porque las alcaldías carecen de recursos para atender las necesidades de los afectados.

Los municipios del Atlántico este año han resultado afectados por los fuertes vientos con centenares de familias damnificadas.

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