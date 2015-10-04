Capturados ocho miembros de la banda ‘La Miel’ en Caldas, Antioquia

Policía capturó a 8 delincuentes en el municipio de Caldas. / Policía ( Archivo )

Antioquia

Se trata de presuntos integrantes de la banda delincuencial conocida como 'La Miel', quienes fueron detenidos en una operación de la Policía en el municipio de Caldas, sur del área metropolitana de Medellín.

De acuerdo con la Policía, los sindicados se habrían dedicado a actividades como el tráfico de estupefacientes en los barrios La Inmaculada y La Planta de Caldas.

Entre los detenidos, figura alias 'El Gomelo', un joven de 20 años de edad, quien, según las autoridades, sería el cabecilla de la organización delincuencial.

En el modus operandi se determinó que usaban a adolescentes como 'campaneros' para alertar de la presencia de la fuerza pública, en momentos en los cuales comercializaban los estupefacientes en ambos barrios.

Todos los sindicados deberán responder ante un juez por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte de armas de fuego.