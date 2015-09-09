Medellín vive los meses más secos de los últimos 40 años, revela EPM

El Grupo EPM reveló que Medellín ha tenido entre junio y agosto, los meses más secos de los últimos 40 años, según los registros de mediciones sobre los caudales de ríos y quebradas, y especialmente del Embalse La Fe, en el oriente antioqueño.

La intensa y prolongada época de calor incluso comienza a agotar las fuentes de agua, lo que según Santiago Ochoa Posada, vicepresidente de aguas y saneamiento del Grupo EPM, puede llevar a reducir la capacidad de abastecimiento del recursos hídrico a los consumidores.

El funcionario precisó que por ahora los embalses están perdiendo al día entre 1,5 y 2 por ciento de almacenamiento, que no es retribuido porque no hay lluvias.

"Hemos tenido registros históricos en déficit de agua, los caudales que hemos obtenido en los ríos son mínimos, estos han sido los meses más secos de los últimos 40 años, y eso es muestra de la afectación que estamos teniendo por la ola de calor sobre las fuentes de agua, y por supuesto, es muy importante hacer uso racional del líquido mientras empieza la temporada de lluvias", confirmó a Caracol Radio el ingenieroOchoa Posada.

Admitió que las autoridades, tanto nacionales como locales, están en incertidumbre porque el calor y la sequía es cada vezmás severo y no hay certeza del abastecimiento de agua.

"Comienza a ocurrir un déficit que podría llegar a comprometer la prestación del servicio, esto ya ha ocurrido en algunas ciudades del país, donde el sistema es abastecido por ríos o quebradas y estos se han ido secando con la ola de calor tan fuerte que estamos viviendo", señaló el vicepresidente de aguas en Caracol Radio.

Informó que diariamente hay un monitoreo sobre el volumen de agua de los ríos y quebradas que están aportando al abastecimiento del líquido a los hogares, porque dependiendo de las condiciones climáticas, la situación será o no, más crítica.

"De eso dependerá que en el futuro tengamos que dar alertas de suspensión del servicio en horarios en algunos de los municipios", anticipó el señor Ochoa Posada.

Instó a las personas y familias al ahorro del líquido al máximo para evitar inconvenientes, que podrían llevar a la suspensión temporal del servicio de acueducto en las zonas más afectadas por la llamada Ola de calor.

Según el Ministerio de Vivienda, en Antioquia unos 20 municipios están en riesgo de desabastecimiento de agua por las altas temperaturas.