Camioneros denuncian sensible carestía en su operación por alza del dólar

Medellín

Los transportadores de carga por carretera, afiliados en ATC, denunciaron que por aumento del dólar este sector padece hoy alzas del 30 por ciento en precios de repuestos y del 67 % en vehículos nuevos…

Luis Orlando Ramírez Valencia, director ejecutivo de la Asociación de Trasportadores de Carga, explicó a Caracol Radio que a pesar de la necesidad de actualizar el parque automotor, esto no ha sido posible por los altos precios tras la escalada de la moneda norteamericana.

“Aspectos importantes como las subas de insumos, de repuestos, 30% por encima. Se ha presentado especulación… Pero uno de los efectos más graves es la compra de vehículos nuevos, desde agosto del 2014 a hoy se ha incrementado el valor de los vehículos en un 64%”, enfatizó Ramírez Valencia en diálogo con Caracol Radio.

Los trasportadores de Carga asociados en ATC manifestaron también su preocupación por las dificultades económicas que está generando el cierre de la frontera con Venezuela, ordenado por el presidente Nicolás Maduro.

Sobre el cierre de la frontera, ATC explicó que los vehículos de placa colombiana no han podido entrar a Venezuela desde hace cinco años, pero los de trasporte de alimentos refrigerados, que si tenían autorización, han sufrido considerables pérdidas.

Por último criticaron que a pesar del bajo precio del petróleo, el ACPM y la gasolina se mantienen estables.