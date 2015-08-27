En Antioquia, inscribieron 433 mil 377 cédulas para elecciones de octubre

Medellín

La Registraduría Nacional del estado civil entregó el consolidado preliminar de inscripciones de cédulas para las elecciones de octubre próximo, y reveló que más de cuatro millones de documentos hicieron ese esa gestión para definir su sitio de votación.

El Registrador Nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez, confirmó el volumen de cédulas inscritas al finalizar el plazo estipulado para ello.-

"Tenemos un consolidado de cuatro millones un mil personas que aproximadamente se han inscrito. La gran mayoría se inscribieron entre el 6 y 12 de junio, por lo tanto tenemos un censo de 34 millones de ciudadanos aproximadamente", precisó el funcionario.-

De este consolidado, en Antioquia se inscribieron 433.377, una cifra inferior a la observada para las elecciones de 2011 cuando fueron 471 mil 14 antioqueños los que hicieron ese proceso.

El funcionario además dijo que en Antioquia de las inscripciones, 311 mil 361 fueron de manera automatizada y 122 mil 16 de forma manual en aquellos lugares donde las tecnologías o el internet es difícil acceso.