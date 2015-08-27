Comisión asesora de paz analizará posibles mecanismos de refrendación

Medellín

La Comisión asesora de paz prepara un informe para entregarlo la próxima semana al presidente Juan Manuel Santos, en cuyo encuentro analizarán varios aspectos de los avances en la mesa de negociación en la Habana, Cuba.

Entre los temas que harán anotaciones, se destaca el mecanismo de refrendación que será utilizado para aprobar los acuerdos firmados en los diálogos de paz y las propuestas que han surgido y que han suscitado polémica entre las partes.

"Tiene que haber un mecanismo de refrendación, llámelo constituyente, acto legislativo, congresito, de cualquier nombre, pero a la sociedad civil se le tiene que preguntar si está o no de acuerdo con lo que se logre en la Habana", explicó Carlos Raúl Yepes, presidente de Bancolombia e integrante de la Comisión asesora de paz.

Frente al más reciente pronunciamiento del jefe negociador Humberto de la Calle, donde señaló que no es sensato esperar para implementar los acuerdos, la comisión asesora consideró que más que el tiempo, lo importante es que se firme el fin del conflicto.

"Tenemos que ser capaces de tener un acuerdo sobre lo fundamental, ser capaces de proponer la agenda de desarrollo social y económico para el país y por supuesto es muy importante que el proceso tenga términos, las Farc tienen que darse cuenta que no están negociando con el gobierno, sino que la sociedad está representada en ellos", subrayó el señor Yepes.

La reunión de la comisión asesora de paz se cumplirá en la Casa de Nariño la próxima semana.