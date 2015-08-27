Whirlpool y Haceb abren la planta de lavadoras más moderna del mundo

Con una inversión inicial de 50 millones de dólares dos de las más grandes compañías de electrodomésticos, Whirlpool y Haceb, abrieron en Copacabana, Antioquia, la planta de lavadoras más moderna del mundo.

En la fábrica con tecnología de última generación importada de Norte América y Europa se puede ensamblar una lavadora en tan solo 30 segundos, lo que permitirá en un corto plazo sustituir la mayor cantidad de importaciones de este producto.

"La más moderna del mundo en el flujo continuo, aquí nosotros producimos una lavadora cada 30 segundos, nosotros estamos hablando de 400 mil lavadoras al año, le va proveer a Whirlpool y Haceb, podemos estar hablando del abastecimiento de la región andina y muy especialmente de Centro América", señaló Héctor Arango, vocero de la junta directiva de HWI.

Las dos empresas aseguran que se unieron para impulsar la industria colombiana, sustituir las importaciones y aumentar las exportaciones, aunque en el mercado colombiano aún tiene muchas posibilidades de crecimiento porque a la fecha no se alcanza a cubrir ni 30% de la población en el país.

"En el mundo del lavado hay muchas alternativas, nosotros tenemos todavía que conquistar los hogares en Colombia donde no hay lavadoras y los hogares en América Latina donde tampoco tenemos estos equipos", sostuvo el vocero.

La apertura de la planta de más de 300 mil metros cuadrados generó 250 empleos directos y por lo menos otros mil más indirectos.

Las compañías aclararon que se trata de una empresa creada bajo la firma Haceb – Whirlpool Industrial S.A.S. donde cada una es propietaria del 50%, y los lotes saldrán al mercado bajo los nombres de las dos marcas, por lo que seguirán siendo competencia.