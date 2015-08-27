A partir de hoy, San Francisco, Antioquia, inicia una nueva historia

San Francisco, uno de los municipios más pobres de Antioquia, podrá iniciar hoy una nueva historia al ser declarado libre de minas antipersonales, en un acto que contará con la asistencia del señor Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas y el Comandante general de las fuerzas militares, General Juan Pablo Rodríguez Barragán.

Las tarea humanitarias de desminado iniciaron en 2008 y en total se lograron limpiar 340 mil 992 metros cuadrados, se destruyeron 313 artefactos explosivos: 62 minas antipersonales, 20 municiones sin estallar y 231 artefactos explosivos improvisados.

La situación en San Francisco por la violencia llegó a ser tan grave que el 99 por ciento de sus veredas quedaron solas por desplazamiento de sus pobladores, y entre 1996 y 2005 se llegaron a registrar 183 eventos por minas antipersonales, las estadísticas más críticas en todo Antioquia. Uno de los corregimientos más afectados fue el de Aquitania.

El personero de San Francisco, Julián Duque indicó que con la entrega del municipio libre de sospechas de minas: "es una ganancia para los ciudadanos que vuelven a creer en la institucionalidad y están regresando a sus veredas, es una satisfacción enorme para todos, tanto para la institucionalidad como para la población civil".

En Antioquia, San Francisco sería el segundo municipio declarado libre de sospechas de minas antipersonales, luego de San Carlos