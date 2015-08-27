Argos y Eafit inauguran en Medellín moderno Centro para la innovación

Colombia

Con una inversión de 30 mil millones de pesos se inauguró el Centro Argos para la innovación, por parte de la empresa de cemento Argos y la Universidad Eafit.

Es un moderno espacio con 4 mil 807 metros cuadrados, que generará 70 puestos de trabajo entre fijos y móviles.

El Centro de innovación está dedicado a la innovación abierta y la investigación aplicada en cemento y concreto.

“Estamos entregando a la Universidad Eafit, a la ciudad y al país, un Centro para la innovación de Argos; es una apuesta en construir un hito de un lugar dotado con la más alta tecnología para la investigación en desarrollo de productos, de procesos, de aplicaciones donde van a converger la capacidad de la universidad con los problemas de la cadena de la industria de la construcción”, expresó el presidente de Cementos Argos, Jorge Mario Velásquez.

Agregó que: “aquí van a venir y vamos a tener constructores, proveedores de aditivos, de agregados de cemento que requieran desarrollar aplicaciones. Será un lugar con 12 laboratorios, con más de 70 plazas, más de 3 millones de dólares en equipos de la más alta tecnología al servicio de la investigación y el desarrollo”.

Resaltó el Presidente de Cementos Argos que con este nuevo espacio responden a las nuevas exigencias del mercado.

“Argos, hoy, cerca del 10 por ciento de los productos y las ventas que hacen los 14 países donde opera tiene algún nivel de innovación y de valor agregado, nosotros estamos convencidos que la investigación, el desarrollo de productos, de aplicaciones, la innovación es absolutamente necesaria para mantener la vigencia de las compañías en el ambiente competitivo, y nosotros tenemos una meta ambiciosa de duplicar la cantidad de valor que queremos percibir de productos con algún nivel de innovación”, manifestó.

Destaca que Argos ha desarrollado concretos auto compactantes, concretos de más de 12 mil libras por pulgada cuadrada de resistencias, concretos permeables, concretos con tonalidades y texturas distintas.

El rector de la Universidad Eafit, Juan Luis Mejía, destacó la alianza de las empresas con las universidades y lo pone como un ejemplo de lo que se debe hacer en todo el país.

“Tener dentro de la universidad los centros de investigación de las empresas, yo creo que es una alianza necesaria en un momento del desarrollo del país, como este , que en una organización de conocimiento como es la universidad podamos tener una infraestructura para investigación como la que Argos está instalando hoy, yo creo que es la alianza necesaria para poder generar nuevo conocimiento, no basta tener buenos profesores buenos investigadores, sino tenemos una capacidad instalada de investigación como está entregando Argos”, expresó el rector de Eafit.

Este edificio innovador reduce en un 44 por ciento el consumo de energía, gracias a las luminarias y la eficiencia del diseño. Además el edificio está postulado para certificación LEED -Leadership in Energy and Environmental Design en la categoría oro.

Tiene 45 por ciento de área vegetada que reduce el efecto de isla calor, reduce el 72 por ciento del consumo de agua debido a su sistema de recolección de agua lluvia en las cubiertas del edificio, lo que disminuye el consumo de agua potable.