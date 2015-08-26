Venezolanos residentes en Medellín protestaron en el consulado de su país

Medellín

Con una concentración al frente del consulado un grupo de venezolanos residentes en Medellín protestó en contra de las decisiones tomados por el presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

Ellos no solo manifestaron su inconformismo con el cierre de la frontera, también ofrecieron su solidaridad a los colombianos deportados y pidieron la unión de los pueblos.

Carmen Antonieta Díaz, venezolana residente en Medellín, explicó que están exigiendo el respeto a los derechos humanos, no solo de los colombianos si no de sus compatriotas.

“Estamos aquí porque no estamos de acuerdo con la situación que hay en la frontera con nuestros hermanos colombianos. Muy aparte de eso no estamos de acuerdo con las decisiones que toma el gobierno venezolano. Por esa razón nosotros estamos aquí viviendo en Colombia, por eso tuvimos la necesidad de irnos de nuestro país. A nosotros también nos obligaron a salir de la casa, a nosotros también nos separaron de la familia, no en las misma s condiciones, pero el resultado es el mismo, estamos todos separados”, agregó la señora Díaz

Pidió a los colombianos entender que Nicolás Maduro no representa los intereses de los venezolanos, que esperan poder seguir trabajando como pueblos hermanos.

“Los colombianos y los venezolanos somos hermanos y este gobierno no lo va a cambiar y nuestro mensaje es de paz y necesitamos que los colombianos sepan que no están solos, que nos solidarizamos y que nosotros estamos pasando por la misma situación, que lamentamos que las cosas estén pasando de esa manera”, insistió la venezolana.

A la manifestación también llegó un grupo de colombianos quienes se declararon indignados y le pidieron al presidente Juan Manuel Santos exigir respeto por los derechos de los colombianos y venezolanos residentes en la frontera.

“Queremos hacernos sentir porque es injusto lo que están haciendo con los colombianos en la frontera. Los están echando arbitrariamente solo porque a Maduro le da la idea de que todos somos paracos o les estamos haciendo daño a Venezuela cuando yo considero que están trabajando y sacando adelante al país”, afirmó Sandra Gómez.

Los extranjeros manifestaron que de mantenerse las políticas del gobierno venezolanos van a seguir citando estos plantones en la sede del consulado.