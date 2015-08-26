Por disputa entre combos, vuelven las balaceras al occidente de Medellín

Medellín

La disputa territorial de combos delincuenciales y criminales de nuevo tiene viviendo en medio de balaceras y temor a los habitantes del sector San Gabriel-La Loma, en el corregimiento de San Cristóbal de Medellín.

Según denunciaron oyentes a La Luciérnaga de Caracol Radio, los disparos son tan frecuentes que hasta el párroco tiene que recurrir al toque de campanas para que la policía llegue a atender la situación, incluso en las instituciones educativas ya se comienza a ver la inasistencia de estudiantes.

"Sí, efectivamente, hay una confrontación entre las estructuras criminales que hacen presencia en este sector, ya se ha avanzado con policía judicial en las individualizaciones y el reto que nos estamos poniendo es capturar a quienes causan estas situaciones", reconoció el vicealcalde de gobernabilidad de Medellín, Luis Fernando Suárez.

Los enfrentamientos armados, al parecer se originan por combos que estarían llegando de la zona nororiental de Medellín, por ello las autoridades decidieron en las últimas horas reforzar la presencia de la fuerza pública en el lugar.

Los hechos violentos ya dejan tres personas muertas en menos de ocho días, el último caso ocurrió ayer donde en su propia casa fue asesinado un hombre al parecer por equivocación.

"Es un hombre de 31 años, un obrero, aparentemente llegaron preguntando por otra persona, él sale, lo asesinan de una manera inmediata, toda la solidaridad con la familia; el reto de nosotros es evitar los casos de homicidio, pero cuando estos hechos ocurren toda la fuerza de la institucionalidad se centra en lograr la captura de los responsables", sostuvo el señor Suárez.

El Vicealcalde confirmó que se adelantan las gestiones para garantizar la seguridad de las tres familias de las personas asesinadas con el fin de evitar desplazamientos, como los ocurridos en años anteriores.

El señor Suárez también advirtió que se toman medidas para la situación similar de violencia entre combos que se vive en el Barrio Belén Rincón en la zona conocida como La Capilla, donde en los últimos días las balaceras ha robado la tranquilidad de la comunidad.