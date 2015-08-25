Moneda honorífica de Santa Laura saldrá el 23 de octubre en Jericó

El alcalde de Jericó, suroeste antioqueño, David Alonso Toro Cadavid, confirmó que el 23 de octubre, el Banco de la República hará la emisión honorífica de la moneda de la Madre Laura, la primera santa colombiana.

En diálogo con Caracol Radio el alcalde Toro Cadavid, explicó: “He tenido comunicación directa con el Banco de la República en los últimos días del lanzamiento de la moneda cinco mil en honor a Santa Laura y en honor a Jericó, y ese lanzamiento va hacer el 23 de octubre acá en Jericó en el Teatro Santamaría”.

Reveló además que será un primer tiraje de unas 100 mil piezas, que el Banco de la República sacará al mercado.

“La apariencia son muchas, cien mil, pero cien mil en muchas manos son nada, entonces como me decía el Gerente del Banco de la República, vamos hacer un primer lanzamiento de la moneda, si vemos que la gente la recibe bien y tiene buena acogida van a sacar muchas más, pero esas monedas serán para guardarlas, serán una reliquia”, admitió el mandatario de Jericó a Caracol Radio.

Sobre lo que significa este hecho para los jericoanos, el mandatario local manifestó: “para nosotros es un verdadero orgullo, un privilegio que se haga el lanzamiento de la moneda en Jericó, una moneda que puede ser comercial, porque si usted quiere puede pagar un servicio con ella, pero de momento quienes la obtengamos no queremos salir de ella.

La Hermana Ayda Orobio Granja, Directora general de la Congregación Hermanas Misioneras Madre Laura, había confirmado a Caracol Radio que la imagen que se grabará en la moneda es la misma que se usó en Ciudad del Vaticano el día de la canonización.

“Los bocetos, porque el Banco de la República nos solicitó la autorización para utilizar la fotografía de Santa Laura Montoya, porque hay muchas fotografías de ella, pero la foto que se usó el día de la beatificación y el día de la canonización que fue exhibida en la Plaza de San Pedro en Roma, es la fotografía oficial de Santa Laura, entonces, ellos para tener manejo y utilización de ella, ellos como toda entidad oficial necesitan tener las autorizaciones necesarias”, relató la religiosa en diálogo con Caracol Radio

Al evento del 23 de octubre se espera la presencia del Presidente Juan Manuel Santos, el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el Gerente del Banco de la República, José Darío Uribe y todas las autoridades del municipio de Jericó, acompañados de la congregación de religiosas creada por la santa colombiana.