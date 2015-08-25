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31 jul 2026 Actualizado 13:04

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Supersociedades ordena congelar bienes de la constructora CDO en Medellín

Las familias afectadas esperan que esta decisión permita la restitución de sus patrimonios.

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La Superintendencia de Sociedades ordenó bloquear cualquier proceso de venta o enajenación a título gratuito de inmuebles que pertenecen a empresas vinculadas al Grupo Empresarial CDO relacionado con Álvaro Villegas Moreno, Beatriz Mesa de Villegas, Pablo Villegas Mesa y Mauricio Villegas Mesa.

Según la Superintendencia de Sociedades, la decisión pretende evitar cualquier enajenación que afecte el patrimonio del Grupo Empresarial.

En una información de la SuperSociedades, de forma preventiva decretó la medida cautelar sobre los folios de matrícula inmobiliaria, que deben contener la anotación: “El titular del derecho de dominio no puede enajenar este bien inmueble”.

El auto da cuenta de la situación de control que existe entre varios miembros de la familia Villegas sobre 18 sociedades relacionadas con CDO así:

SOCIEDADES

Calamar CDO S.A.S. en reorganización empresarial

Vifasa CDO S.A.S. en reorganización empresarial

Alsacia CDO S.A.S. en reorganización empresarial

Acuarela CDO S.A.S. en reorganización empresarial

Bepamar CDO S.A.S.

Promotora Sanpam S.A., en liquidación

Inversiones Quiscal S.A., en liquidación

Urbanizadora Teruel S.A.S.

Mycra S.A.S.

Luengos S.A.S., en liquidación

Inversiones Cristalinas S.A.

Industrias Concretodo S.A.S.

Perijá Inmobiliaria S.A.S.

Lérida CDO S.A., en liquidación

Inversiones Aguablanca S.A.S. en liquidación

Vilbo S.A.S.

Gonela S.A.S en liquidación

Inversiones los 7 S.A.S.

Estas sociedades empresariales están matriculadas en la Oficina de Registro de instrumentos públicos, zona sur de Medellín.

La Superintendencia de Sociedades confirmó que en el mismo auto se hace referencia al carácter de controlante que tiene el señor Mauricio Villegas Mesa, sobre la sociedad Promotora Raudal S.A.S. desde el 26 de diciembre de 2013.

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