Denuncian supuesta ruptura del polémico Pacto del fusil en Medellín

La ONG Corporación para la paz y el desarrollo social, Corpades, en Medellín, reveló que varias bandas criminales que actúan en la Comuna Trece de Medellín estarían tratando de entorpecer la búsqueda de desaparecidos en la Escombrera, por lo cual se rompería el supuesto Pacto del fusil que habría entre esas agrupación, algo que siempre ha descartado el gobierno local.

Según la organización Corpades, varias muertes violentas ocurridas en los últimos días en la Comuna Trece, lo cual se ha sumado a otros hechos delincuenciales ocurridos en los sectores de Castilla (noroccidente) y La Capilla, en Belén (suroccidente) serían parte de esa supuesta ruptura del polémico “pacto".

El director de Corpades, Luis Fernando Quijano Moreno, advirtió que lo que ocurre en la Comuna 13 podría ser un estrategia de los grupos criminales que operan allí como los Chatas, los Pesebreros, los Gaitanistas y la Agonía para entorpecer las tareas de búsqueda de desaparecidos que podrían estar sepultados en La Escombrera.

El señor Quijano Moreno indicó que hay muchas tensiones entres quienes hicieron ese supuesto pacto entre ilegales, y empezaron a observarse hechos de violencia como homicidios en el centro occidente de Medellín y en el corregimiento San Cristóbal, y hasta agresiones contra la fuerza pública.-

“Hemos planteado alguna situación que se está presentando, que hay una nueva fractura en el pacto del fusil en la comuna 13. Allá (en la comuna) hacen presencia los hombres de Carlos Chata, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia; los pesebreros, y un grupo que se separó del pacto del fusil hace tiempo que fue la Agonía”, describió el señor Quijano Moreno, al precisar los supuestos enfrentamientos en ese sector de la ciudad.-

Insistió en que varios hechos de violencia se han vivido en los últimos días en esa comuna y sectores aledaños como el corregimiento San Cristóbal, también en el occidente de Medellín, y en la comuna de de Castilla y de Belén.-

“Hay fuertes tensiones, se sabe que en la Loma de San Cristóbal se han presentado enfrentamientos, que hay unas persona asesinadas y que, además, al parecer, hay hostigamientos a la fuerza pública. Otra tensión se está viviendo en los lados de Castilla entre dos bandas delincuenciales; pero digamos que el pacto del fusil se mantiene pero ya tienen dos capturas que se siente fuertes”, relató el señor Quijano Moreno.

La organización Corpades aseguró que Juan Carlos Mesa Vallejo, aliasCarlos Chata, uno de los supuestos jefes de la banda la Oficina, hoy incluido en la Lista Clinton, está en contactos para someterse a la justicia norteamericana, para lo cual ha comenzado a delegar el mando a subalternos como Diego Chamizo quien podría ser el nuevo jefe militar de esa banda en el Valle de Aburrá.

La alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana siempre han negado la existencia de ese supuesto pacto y no se han referido a los últimos hechos relacionados con esas posibles asociaciones criminales.