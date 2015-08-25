En Quintas de San Javier, Medellín, volvió el agua y se levantó protesta

Medellín

EPM logró restablecer en la tarde el servicio de acueducto en el sector de Quintas de San Javier, luego de reparar una fuga de agua que se presentaba en una tubería.

Ello permitió levantar el bloqueo que desde el domingo en la tarde adelantaban los habitantes del barrio a la vía que conduce hacia San Cristóbal.

Ante los reclamos de la comunidad funcionarios de EPM se reunieron con líderes del barrio y les explicaron acerca de los trabajos de modernización que adelantan en tres circuitos de la red de acueducto en el Occidente de Medellín, tanque América, tanque San Cristóbal y tanque Corazón Alto, con el propósito de atender la demanda en la zona.

Para ejecutar las obras ha sido necesario interrumpir el servicio de acueducto, de manera programada, por períodos, en sectores del Occidente de Medellín, entre ellos la Urbanización Quintas de San Javier.

La semana pasada acometieron trabajos que permitieron normalizar la presión y el suministro de agua en Quintas de San Javier. Sin embargo, el domingo pasado se detectó una obstrucción en una tubería, lo cual obligó a interrumpir el servicio en esta urbanización para hacer las reparaciones del citado problema.

Por último, EPM indicó que además de las reuniones con los líderes de la comunidad para informar de los trabajos que se adelantan, garantizó el suministro del líquido cuando haya interrupciones, mediante el envío de carrotanques.