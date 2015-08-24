Gobierno confirma efectos de la evaluación en el sector de la construcción

Medellín

Debido a que el precio del dólar sobrepasa los 3 mil pesos colombianos, el Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, afirmó que el sector de la construcción empezó a sentir los efectos de esta devaluación de la moneda nacional.

El funcionario advirtió que la preocupación se debe básicamente al aumento en los costos para la importación de algunos productos esenciales para el sector constructor.

"Pues a nosotros sí nos preocupa: hay dos materias primas necesarias en la construcción que se ven afectadas por las importaciones, sobre todo el hierro y el pvc en las tuberías,. Esperamos que haya una realineación de industrias nacionales que puedan ofrecer estos productos, pero el mayor impacto no puede superar entre el 3 y 4 por ciento", advirtió el Ministro Luis Felipe Henao en diálogo con Caracol Radio.

Sin embargo, señaló que pese al aumento del dólar no puede haber aumento en el valor de las viviendas, debido a que existe una regulación estipulada por el Gobierno Nacional.

"El precio de la vivienda de interés social es regulado, no puede pasar el valor de 135 salarios mínimos, entonces yo creo que eso lo tendrá que asumir el constructor, ya sea comprando una mayor cantidad o buscando industrias nacionales", puntualizó el ministro de vivienda, Luis Felipe Henao.