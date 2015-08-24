En las casas de cambio de Medellín el dólar es más barato

Medellín

A pesar de que el precio el dólar ya superó los 3 mil 100 pesos, en las casas de cambio de Medellín la moneda extrajera se puede conseguir hasta 300 pesos más económica.

Mientras la Tasa Representativa del Mercado para hoy es de 3 mil 102 pesos con 60 centavos, en las casas de cambio el dólar lo están comprando en promedio entre los 2 mil 800 y 2 mil 830 pesos y lo venden entren los 2 mil 850 y 2 mil 880 pesos, casi 300 pesos más barato que el valor oficial.

Según explicó una de las casas de cambio a Caracol Radio, la escasez de la moneda extranjera no es tan fuerte en la calle como lo es en otros sectores.

"El dólar es más económico en la calle porque aquí no hay tanta escasez, los extranjeros llegan con el dinero y las personas la siguen comprando para sus viajes. Si bien el precio es jalonado por el valor oficial, en la calle opera la oferta y la demanda", explicó uno de los administradores de una casa de cambio de El Poblado.

La brecha entre el valor oficial del euro y la comercialización en las casa de cambio es mayor y supera hasta los 500 pesos.

Mientras el precio del euro para hoy es de 3 mil 529 pesos, en las casas de cambio lo compran entre los 2 mil 940 y 2 mil 970 y lo venden entre los 2 mil 990 y los 3 mil 30 pesos.