Satisfactoria evolución observan siameses separados en Medellín

Científicos del Hospital San Vicente Fundación de Medellín destacaron la satisfactoria respuesta y evolución que ha tenido la condición física de los gemelos siameses traídos de Chocó, a quienes practicaron una compleja cirugía de separación de cuerpos, debido a que estaba unidos por el abdomen.-

Una semana después de este procedimiento quirúrgico, la médica neonatóloga, María Victoria Arango, explicó que los recién nacidos continúan con pronóstico reservado, aunque prontamente se hará el retiro de la ventilación mecánica a los pacientes, de acuerdo con la respuesta que den al tratamiento.

“Los recién nacidos estuvieron estables antes del procedimiento quirúrgico y posterior a este tuvieron una evaluación relativamente satisfactoria, con necesidad de soporte ventilatorio en José por cuatro días, y a Felipe está en proceso de retiro: en estos momentos están estables”, afirmó la médica en diálogo con los medios de información.

Frente al tratamiento y los procesos que les aplicarán en los días inmediatos, la especialista en neonatología describió que avanzarán en acciones médicas como la alimentación para el desarrollo físico de los bebés.

“Para José, incrementos en la vía oral porque apenas está dándosele un volumen pequeño de 5 centímetros y trasladarlo a la Unidad de Cuidados Intermedios, y (luego) mirar la adaptación con la familia. Felipe debe esperar a que se le pueda quitar totalmente la ventilación y el oxígeno, y proceder luego con la tolerancia de la comida”, añadió la doctora Arango.

La madre de los menores aseguró que está feliz por la evolución médica de los siameses, y reveló que ya tuvo oportunidad de amamantar a uno de ellos.

“La operación fue exitosa; mis niños están mejor, ya uno se está poniendo el seno ahí mismo; ya no necesita que le den con jeringa y está en una sala especial. El otro sigue en la UCI pero ya le quitaron los tubos, ya están fuera de peligro. Yo le agradezco al Hospital que me los salvó porque yo estaba muy asustada, pero Gracias a Dios yo estoy muy contenta porque ya sé que están bien”, confesó la agradecida madre, Mercedes García Rentería, de 42 años, quien ya tiene otros diez hijos.

Procedimiento quirúrgico

Desde los años 70, en Medellín se vienen adelantando este tipo de intervenciones quirúrgicas de separación de gemelos; sin embargo, hasta ahora se registran tres casos exitosos.

“En Medellín, desde 1970 han nacido doce gemelos siameses. Realmente con esta sería la tercera separación exitosa, porque otro de los gemelos venían unidos por órganos vitales y era difícil, o porque algunos de ellos murieron por otras malformaciones asociadas. Las cirugías exitosas fueron en la década de los 80; hace 10 años hubo separación de gemelos parásitos y la que se adelantó con los siameses de Chocó”, rememoró Abraham Chams, cirujano pediátrico Hospital Universitario San Vicente Fundación.

Sobre la cirugía de estos gemelos chocoanos y el procedimiento describió que los neonatos llegaron unidos por el abdomen y parte del pecho.

“Básicamente, estos dos hermanitos venían unidos por parte del esternón y el hígado, se hizo una separación por parte con dos grupos; allí se hizo la separación de ambos hígado. Realmente, cada uno tenía vía biliar de forma independiente, además hubo que separar el esternón y cubrir el defecto de la pared abdominal”, explicó el médico Abraham Chams, cirujano pediátrico del Hospital Universitario San Vicente Fundación.