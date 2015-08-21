Tarjeta Cívica del Metro se integra a servicio público Encicla de Medellín
A la fecha unas 22 mil personas están inscritas al programa de bicicletas públicas de la capital antioqueña.
Medellín
Debido al aumento del uso de la bicicleta en Medellín, desde hoy, se podrá acceder al programa público de bicicletas de la ciudad-Encicla, con la tarjeta cívica personificada del Metro.
El alcalde de la capital antioqueña, Aníbal Gaviria Correa, explicó los beneficios de esta integración para los usuarios del sistema de transporte, y el impulso al uso de las bicicletas.-
“Ya los usuarios de la tarjeta cívica del Metro, podrán también a través de ella entrar a toda la red de bicicletas públicas; es decir, seguimos integrando las distintas formas de transporte en un solo sistema. Creo que es una noticia muy importante que pone como líder en la integración de transporte en Colombia y como una ciudad de las pocas que tiene esta modalidad en el mundo”, celebró el alcalde Gaviria Correa.
Resaltó el uso de la bicicleta: “hace poco el Metro rompió records con 911 mil usuarios y Encicla rompió el records con 6 mil 455 préstamos, entonces esta integración va a permitir que sigamos creciendo en transporte sostenible y saludable en Medellín”.
El director de Área Metropolitana, Rubén Darío Elejalde, aseguró que con sólo acudir al centro de servicios deEncicla, se podrá activar el servicio.
“Para quienes a partir de la fecha quieran registrarse como usuarios del sistema público de bicicletas, deberán adjuntar a los requisitos de inscripción establecidos en Encicla, la imagen de la tarjeta cívica personalizada. Además, los nuevos usuarios lo deben hacer a través de la página www.encicla.gov.co Allí debe ingresar los requisitos, llenar formulario y anexar copia de la y tarjeta cívica. Luego ir a la sede de Belén de Encicla media cuadra a bajo de la estación La Palma de Metroplús”, expresó el señor Elejalde.
La Gerente del Metro, Claudia Patricia Restrepo Montoya, celebró la alianza y destacó que se están adoptando medidas adicionales en favor de los usuarios de las bicicletas, en donde a la fecha de las 49 estaciones, 9 de ellas están vinculadas al sistema masivo de transporte.
A la fecha Encicla tiene 49 estaciones y opera con mil bicicletas, la meta al finalizar este año es tener 50 estaciones y funcionar con 1020 bicicletas.
El programa público de bicicletas tiene inscritos unas 22 mil 270 personas y se tiene una red de 35 kilómetros de ciclorrutas.