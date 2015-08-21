Tarjeta Cívica del Metro se integra a servicio público Encicla de Medellín

Medellín

Debido al aumento del uso de la bicicleta en Medellín, desde hoy, se podrá acceder al programa público de bicicletas de la ciudad-Encicla, con la tarjeta cívica personificada del Metro.

El alcalde de la capital antioqueña, Aníbal Gaviria Correa, explicó los beneficios de esta integración para los usuarios del sistema de transporte, y el impulso al uso de las bicicletas.-

“Ya los usuarios de la tarjeta cívica del Metro, podrán también a través de ella entrar a toda la red de bicicletas públicas; es decir, seguimos integrando las distintas formas de transporte en un solo sistema. Creo que es una noticia muy importante que pone como líder en la integración de transporte en Colombia y como una ciudad de las pocas que tiene esta modalidad en el mundo”, celebró el alcalde Gaviria Correa.

Resaltó el uso de la bicicleta: “hace poco el Metro rompió records con 911 mil usuarios y Encicla rompió el records con 6 mil 455 préstamos, entonces esta integración va a permitir que sigamos creciendo en transporte sostenible y saludable en Medellín”.

El director de Área Metropolitana, Rubén Darío Elejalde, aseguró que con sólo acudir al centro de servicios deEncicla, se podrá activar el servicio.

“Para quienes a partir de la fecha quieran registrarse como usuarios del sistema público de bicicletas, deberán adjuntar a los requisitos de inscripción establecidos en Encicla, la imagen de la tarjeta cívica personalizada. Además, los nuevos usuarios lo deben hacer a través de la página www.encicla.gov.co Allí debe ingresar los requisitos, llenar formulario y anexar copia de la y tarjeta cívica. Luego ir a la sede de Belén de Encicla media cuadra a bajo de la estación La Palma de Metroplús”, expresó el señor Elejalde.

La Gerente del Metro, Claudia Patricia Restrepo Montoya, celebró la alianza y destacó que se están adoptando medidas adicionales en favor de los usuarios de las bicicletas, en donde a la fecha de las 49 estaciones, 9 de ellas están vinculadas al sistema masivo de transporte.

A la fecha Encicla tiene 49 estaciones y opera con mil bicicletas, la meta al finalizar este año es tener 50 estaciones y funcionar con 1020 bicicletas.

El programa público de bicicletas tiene inscritos unas 22 mil 270 personas y se tiene una red de 35 kilómetros de ciclorrutas.