Andrés Guerra Hoyos será el candidato uribista a Gobernación de Antioquia

El exdiputado del Partido de la U. Andrés Felipe Guerra Hoyos, comunicador social de 42 años, fue anunciado ayer como el candidato del Centro Democrático a la Gobernación de Antioquia.

Se trata de un hijo del veterano dirigente político liberal Bernardo Guerra Serna, quien fuera presidente del Directorio Liberal de Antioquia, donde el hoy senador Álvaro Uribe inició su carrera política, pero de quien se distanció para fundar su propio Directorio Liberal Democrático.

Andrés Guerra Hoyos, hermano del Concejal liberal Bernardo Guerra Hoyos, es Comunicador Social de la Universidad Pontificia Bolivariana y especialista en Opinión Pública y Procesos Electorales de la Universidad Javeriana y Especialista en Comunicación política de la Universidad Eafit.

Había logrado una curul en la Asamblea de Antioquia por el Partido de la U., pero renunció a ella para unirse al uribismo en el Centro Democrático.

En ese colectivo político hizo campaña como precandidato a la Gobernación de Antioquia al lado de Liliana Rendón Roldán, quien ganó la consulta interna y la encuesta de percepción que fue contratada por el CD para escoger el candidato.