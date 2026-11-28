Ambos equipos buscarán sumar de a tres, con el fin de seguir en la disputa por el primer puesto en el grupo.

Independiente Santa Fe y Atlético Nacional protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana 2026-II. Los dos equipos se enfrentarán este sábado 28 de noviembre, a partir de las 7:30 PM hora colombiana, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

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