Luis Díaz en partido del Bayern Múnich ante Hamburgo / Getty Images / A. Scheuber

Bayern Múnich sigue padeciendo las bajas sensibles en su plantilla y sumó un nuevo resultado adverso al empatar sin goles frente al Hamburgo por la fecha 11 de la Liga de Alemania. Como aspecto positivo resalta que Luis Díaz volvió a sumar minutos ingresando desde el banco para el segundo tiempo.

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En el once titular del equipo bávaro saltaron como inicialistas los jóvenes Bara Sapoko Ndiaye, por el extremo izquierdo, Tom Bischof de volante ofensivo, Lennart Karl por el sector derecho y Codjo-Evora como delantero centro.

Fue un ataque muy distante de las piezas clave que actuaron en su mayoría en la última temporada: Luis Díaz, Harry Kane, Michael Olise Serge Gnabry o Jamal Musiala. A eso, agregarle que al minuto 44 se fue expulsado Joshua Kimmich, capitán del equipo, por jalarle el cabello a un rival.

Luis Díaz vuelve a sumar minutos tras la lesión

El colombiano ya había ingresado 15 minutos entre semana frente al Lille por Champions. Esta vez ingresó para jugar todo el segundo tiempo y tuvo poca claridad al momento de pisar el área, así como sus compañeros.

De hecho, el conjunto bávaro no hizo un solo remate al arco en todo el encuentro, contra los 3 que hizo el Hamburgo.

El guajiro fue protagonista de una acción polémica en el encuentro, pues sobre el final del mismo fue derribado en el área y todo el banco del Bayern pidió penal, pero no hubo sanción por parte del árbitro.

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En lo que va de la temporada, Lucho ha marcado 5 goles y ha dado 1 asistencia en 13 partidos disputados. Vale la pena mencionar que se perdió seis encuentros por una lesión muscular.

Bayern volvió a comprometer el título, pues con un partido menos, quedó a un punto del Borussia Dortmund, que jugará este domingo frente al Bayer Leverkusen.