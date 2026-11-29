El sector arrocero colombiano tendrá nuevas medidas de apoyo por parte del Gobierno Nacional. Durante el 40.º Congreso Nacional Arrocero, realizado en Bogotá, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, anunció una serie de compromisos que incluyen créditos de largo plazo, acciones contra el contrabando y el impulso al uso de semillas certificadas.

Entre las iniciativas también se encuentran la creación de un Sistema Nacional de Planeación Arrocera y la revisión de las tarifas de agua que pagan los productores. Además, se anunció la activación de líneas de financiación de Finagro con plazos más amplios, con el propósito de facilitar las inversiones que necesita el campo para mejorar su productividad.

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Durante el encuentro, el gerente general de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano, advirtió sobre los efectos que están teniendo los cambios en los patrones de lluvia, las sequías y las inundaciones sobre los cultivos. También señaló que los conflictos internacionales pueden encarecer los insumos y afectar el abastecimiento de alimentos. Por eso, insistió en la importancia de proteger la producción nacional y generar condiciones favorables para las siembras de 2027.

El Congreso también presentó un balance de los avances tecnológicos del sector. Según Fedearroz, el programa de Adopción Masiva de Tecnología (AMTEC) ya tiene cobertura en el 65 % del área arrocera nacional y ha contribuido a disminuir los costos de producción y mejorar los rendimientos. A esto se suma una red de información agroclimática que integra 72 estaciones meteorológicas propias y más de 400 del IDEAM, con cobertura del 86 % de las fincas arroceras.

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Como parte de las novedades, se presentó una plataforma de agricultura digital que permitirá a los cultivadores registrar información sobre sus lotes, consultar datos climáticos y hacer seguimiento a los costos y la producción. El acceso será gratuito y los productores podrán recibir asesoría de los ingenieros agrónomos en las seccionales de Fedearroz. Estas herramientas y los compromisos del Gobierno buscan fortalecer la competitividad de un sector clave para el abastecimiento de alimentos en Colombia.