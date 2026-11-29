El presidente Abelardo De La Espriella felicitó a Alberto Núñez Feijóo y a Santiago Abascal, así como a sus respectivos partidos, por ganar las elecciones en España.

“España ha derrotado en las urnas a la izquierda corrupta, cínica y ladrona de Pedro Sánchez”, escribió el mandatario.

Con el 90 por ciento de los votos escrutados, el Partido Popular (PP) se impuso en las elecciones españolas con 132 escaños y tendría la posibilidad de formar Gobierno junto a Vox, que obtuvo 52 curules. Ambas formaciones alcanzarían 184 diputados, ocho por encima de la mayoría absoluta, fijada en 176.

A su vez, el vicepresidente José Manuel Restrepo también se pronunció y aseguró que los resultados dejaron un mensaje político claro. Según afirmó, ocurrió algo similar a lo que pasó en Colombia, pues la mayoría de los españoles respaldó unas ideas que, a su juicio, representan la libertad con orden y el reconocimiento del mérito y el esfuerzo.

También señaló que los discursos que no están acompañados de hechos no generan bienestar para la ciudadanía.

“La fortaleza electoral del PP y VOX abre una nueva etapa para España. Celebró el avance en la democracia española!”, dijo Restrepo.

Por su parte, la excongresista y presidenta del Partido Republicano, María Fernanda Cabal, también se pronunció para resaltar el resultado de Vox y enviarle un mensaje a su líder, Santiago Abascal.

Cabal resaltó el camino político de la colectividad y la persistencia de quienes respaldaron sus posiciones cuando la derecha tenía menos reconocimiento.

“Despertaste a España y con España a toda Hispanoamérica. Has sido incondicional y así lo seremos siempre contigo, porque cuando nadie era de derecha, el camino fue difícil pero persistimos”, escribió la enseñadora.