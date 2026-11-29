Los usuarios de Afinia podrían enfrentar una suspensión del servicio de energía el próximo 7 de diciembre, justo durante la celebración de la Noche de Velitas. La advertencia fue incluida por XM en su más reciente boletín energético, en el que señala que la compañía podría llegar a un corte de suministro si no responde por las garantías financieras que tiene pendientes en el mercado mayorista de energía.

De acuerdo con el informe, ya se hizo efectiva la ejecución de una garantía cercana a los 140.000 millones de pesos, que respaldaba una factura de energía correspondiente a octubre y cuyo vencimiento estaba previsto para el 18 de noviembre. Además, XM advierte que Afinia deberá constituir las garantías pendientes para evitar que avance el procedimiento de limitación de suministro, un mecanismo que puede terminar con la suspensión de la electricidad para los usuarios.

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El caso de Afinia hace parte de una situación financiera más amplia en el sector eléctrico colombiano. El reporte identifica a 24 agentes del mercado con procedimientos de limitación de suministro iniciados o suspendidos por incumplimientos en el pago de facturas o en la constitución de garantías. La cartera total del mercado asciende a 4,43 billones de pesos, según el balance con corte al 27 de noviembre.

A las dificultades financieras se suma la presión sobre el sistema eléctrico de la Costa Caribe. XM advierte que esta región concentra el 73 % de las restricciones que se encuentran en estado de alerta o emergencia en Colombia. Las altas temperaturas, el aumento del consumo y las limitaciones de las redes para transportar la energía complican la atención de la demanda.

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Frente a este panorama, el operador del sistema insiste en la necesidad de garantizar la generación de las plantas térmicas, asegurar el suministro de combustibles y adoptar medidas para moderar el consumo de electricidad.

Por ahora, el corte para los usuarios de Afinia no está confirmado, pero el 7 de diciembre aparece como una fecha de riesgo si la empresa no resuelve sus compromisos financieros.