El gobierno debe proteger el arroz: Fedearroz por polémica de MinAgricultura

Rafael Hernández, gerente general de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y se pronunció sobre la polémica de que generó el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, quien afirmó que el arroz “ya no es negocio” en Colombia.

El gerente general de Fedearroz respondió que el arroz todavía puede ser un negocio, pero eso depende de cómo se siembre y en dónde.

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“Lo que pasa es que el arroz tiene variaciones de precios, pero lo más importante es que es base de la alimentación de los colombianos y como tal debe protegerlo el gobierno. Todos los países productores de arroz en el mundo protegen la producción de arroz como alimento importante de los humanos. Simplemente, si hay problemas en los mercados internacionales de precios, el Estado debe proteger la producción nacional, que es garantizar la seguridad alimentaria del país”, explicó.

Al ser consultado sobre la declaración de Dangond, Rafael Hernández señaló que por distintos factores puede que no sea rentable sembrar arroz en el departamento de La Guajira.

“La Guajira es un departamento seco donde hay problemas con el suministro de agua. Seguramente en este momento que tenemos fenómeno del niño, que tenemos altas temperaturas y bajas precipitaciones, pues no es conveniente sembrar, es que el agricultor sabe perfectamente cuándo puede y cuándo no puede sembrar”, aseguró.

De igual manera, señaló que en este momento los arroceros viven una situación compleja por los altos costos y por los bajos precios, razón por la cual hizo un llamado al Gobierno.

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“Proteger el arroz es proteger gran parte de la seguridad libertaria del país. Esto no se puede decir que dejémoslos a los arroceros a lo que ocurra en el mercado porque en eso está en juego la seguridad libertaria del país. El arroz es un producto que lo consume todo el pueblo, el pobre, el rico, todo el mundo, todos comemos arroz en este país, entonces es gran parte de la base de la alimentación de los colombianos”, expresó.

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