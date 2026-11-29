Durante el 40.º Congreso Nacional Arrocero, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) anunció cuatro propuestas para facilitar la formalización y adjudicación de predios rurales en Colombia. Las medidas, que serán impulsadas ante el Congreso y en el próximo Plan Nacional de Desarrollo, podrían beneficiar a más de 400.000 familias vinculadas al sector arrocero y a otras comunidades campesinas.

Una de las iniciativas plantea crear la figura del Gestor Comunal de Tierras, una persona elegida por las juntas de acción comunal que ayudaría a localizar a campesinos con solicitudes pendientes ante la entidad. El objetivo es evitar que los trámites se archiven porque los solicitantes no pueden ser ubicados, especialmente en zonas rurales apartadas.

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Otro de los cambios busca ampliar el acceso gratuito a tierras mediante una modificación de los requisitos patrimoniales. La ANT propone elevar de 71,6 millones a 437,7 millones de pesos el límite de patrimonio permitido, para evitar que campesinos con ganado, herramientas o vehículos de trabajo queden excluidos de estos programas, pese a no tener capacidad económica para comprar un terreno.

La tercera propuesta consiste en reducir de 2.500 a 500 metros la distancia de restricción para estudiar la adjudicación de predios alrededor de pozos petroleros. La medida abriría la posibilidad de evaluar más terrenos, especialmente en la Orinoquía, aunque no significaría una entrega automática, pues se mantendrían los requisitos legales, ambientales y de seguridad. La cuarta iniciativa contempla mesas técnicas con el Ministerio de Ambiente para buscar alternativas frente a las 48,1 millones de hectáreas excluidas por la Ley 2 de 1959.

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La directora de la ANT, Lina María Garrido, también anunció que la entidad busca reducir los tiempos de titulación en la Orinoquía, de cinco años a 100 días. Las propuestas hacen parte de la estrategia de formalización de la propiedad rural y buscan que más familias campesinas puedan obtener seguridad jurídica sobre las tierras que trabajan.