Con la llegada de diciembre, los trabajadores en Colombia esperan el pago de la prima navideña, una prestación económica que se entrega anualmente. Este beneficio no es exclusivo del sector privado; los miembros de la fuerza pública, y en este caso la Policía Nacional, también tienen derecho a esta prestación siempre que cumplan con las condiciones establecidas en el régimen salarial y prestacional de la institución. Así lo indica el artículo 24 del Decreto 384 de 2026.

Artículo 24: Los Oficiales, Suboficiales, Agentes y empleados públicos del Ministerio de Defensa, de las fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en servicio activo, tienen derecho a percibir anualmente una prima de navidad. — Decreto 384 de 2026

Lea más: Únicos dos casos en los que un juez le puede embargar el 50% de su prima 2026: Entérese

¿Quiénes tienen derecho a la prima navideña para la Policía?

La prima de Navidad para la Policía es una prestación laboral reconocida al personal de la Policía Nacional que se encuentra en servicio activo. Entre los beneficiarios se encuentran:

Uniformados en servicio activo: oficiales, suboficiales, agentes y miembros activos reciben la prima según su grado y salario de noviembre o de forma proporcional si no trabajaron en la institución durante todo el año.

oficiales, suboficiales, agentes y miembros activos reciben la prima según su grado y salario de noviembre o de forma proporcional si no trabajaron en la institución durante todo el año. Empleados públicos no uniformados: los servidores públicos civiles vinculados a la institución o al sector defensa también tienen derecho a la prima de Navidad.

los servidores públicos civiles vinculados a la institución o al sector defensa también tienen derecho a la prima de Navidad. Auxiliares de la policía: quienes prestan este servicio no reciben una prima salarial clásica, sino una bonificación adicional de Navidad equivalente a la bonificación mensual.

Más información: ¿Cuándo deben pagar una prima extralegal? No está en la ley, pero este es el único caso

¿Cuándo pagan la prima de Navidad para policías?

El pago de la prima navideña debe ser pagada los primeros quince días del mes de diciembre, así lo indica el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Por esta razón, para 2026, el plazo legal corresponde del 1 al 15 de diciembre de 2026.

La fecha exacta dependerá del cronograma de pagos establecidos por la Policía Nacional y los procedimientos de nómina.

Le puede interesar: Esta es la fecha máxima para pagar la PRIMA de diciembre 2026, según Código del Trabajo

¿Cómo se calcula la prima de Navidad para los policías?

El valor de ese beneficio no es igual para todos los integrantes de la institución, dado que este valor se calcula dependiendo del grado, cargo y los factores salariales que correspondan a cada contrato.

Para los oficiales y suboficiales, el artículo 70 del Decreto 1212 de 1990 establece que la prima equivale a la totalidad de los haberes devengados o el salario entregado durante noviembre, de acuerdo con cada grado o cargo.

Por su parte, los empleados públicos no uniformados tienen un proceder diferente en el Decreto 1029 de 1994, que establece el reconocimiento de un mes de salario, equivalente al último pago recibido, con los factores salariales tomados en cuenta en la norma.

Vea aquí: Prima de diciembre 2026: Cuándo la pagan y cuál es la fecha limite

¿Qué pasa si un uniformado no trabajó todo el año?

Los uniformados en servicio activo que no hayan prestado sus servicios durante todo el año también tienen derecho a recibir la prima de Navidad de manera proporcional, teniendo en cuenta las condiciones legales y de contrato. Así se menciona en el artículo 70 del Decreto 1212 de 1990.

Parágrafo 1o. ... tendrán derecho al reconocimiento de la prima de navidad a razón de una duodécima (1/12) parte por cada mes completo de servicio, liquidada con base en los últimos haberes devengados. — Artículo 70 del Decreto 1212 de 1990

Lea más: ¿Cuánto recibirá de prima en 2026? Fórmula para calcular el pago y ejemplo con el salario mínimo

De igual forma, el artículo indica que los oficiales y suboficiales que se encuentren en el exterior tienen derecho a la prima de Navidad, la cual será pagada de acuerdo con las normas legales vigentes. Para 2026, los pagos se realizarán de la siguiente manera:

Cuando la prima deba ser pagada en el exterior, será hasta del 2% del salario en dólares, y la diferencia en pesos colombianos.

Cuando el uniformado lleve entre 90 y 180 días, el pago se hará en dólares y será hasta del 1.2% del salario.

Para los empleados públicos no uniformados, el artículo 6 del Decreto 1029 de 1994 contempla igualmente el reconocimiento de una doceava parte por cada mes completado.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: