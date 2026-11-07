Prima de diciembre 2026: Cuándo la pagan y cuál es la fecha limite

Llega el último mes del año y con él una fecha importante para los colombianos, que no es ni Navidad ni Año Nuevo: el pago de la prima de servicios, una prestación social que todas las empresas deben entregar a sus trabajadores dos veces al año, en junio y en diciembre.

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¿Qué es la prima de servicios y quiénes no la reciben?

La prima de servicios es un tipo de compensación económica para el trabajador que se paga dos veces al año.

La prima equivale a 15 días de salario por cada trimestre trabajado y aplica para todos los trabajadores con un contrato laboral a término indefinido, fijo, o por obra o labor.

Calcular la prima es sencillo, solo debe multiplicar su salario base por los días trabajados en el semestre y ese valor dividirlo por 360 días.

Por ejemplo, si usted trabajó los seis meses completos y su salario es de $2.000.000 mensuales, su prima será de aproximadamente $1.000.000.

Los trabajadores independientes y los contratistas son los trabajadores que no reciben esta prestación social, ya que ellos mismos deben encargarse del pago de su seguridad social, al igual que de sus prestaciones.

Por otra parte, quienes estén vinculados bajo contrato de prestación de servicios tampoco recibirán prima. Esto debido a que, no existe subordinación ni vínculo laboral directo.

Asimismo, quienes tienen salario integral, una modalidad en la que el pago mensual ya incluye prestaciones como lo son cesantías, intereses, vacaciones y prima, tampoco reciben prima. La empresa encargada no debe efectuar un pago adicional en diciembre.

Finalmente, los aprendices y practicantes, cuyo contrato laboral sea de carácter formativo, no generan derechos prestacionales.

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Fecha límite de pago prima de diciembre de 2026

De acuerdo con el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la ley 1788 del 2016, las empresas tienen la obligación de pagar la prima de servicios a sus trabajadores, que corresponde a 30 días de salario por año.

Esta prima se reconoce en dos pagos: la mitad, máximo el 30 de junio, y la otra mitad a más tardar el 20 de diciembre del 2026.

¡Ojo! Las empresas que no cumplan con esta obligación podrían enfrentar sanciones económicas o incluso procesos judiciales.

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