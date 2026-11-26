¿Cuándo deben pagar una prima extralegal? No está en la ley, pero este es el único caso

En Colombia muchos trabajadores reciben a mitad y a final de año la prima y la prima extralegal, pero ¿cuál es la diferencia? En Caracol Radio le contamos cómo funciona esta prima y cuándo es la fecha en la que se la deben pagar para que tenga en cuenta el cronograma.

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¿Qué es la prima extralegal?

La prima extralegal es una bonificación adicional que algunas empresas entregan a sus trabajadores como una muestra de reconocimiento por el trabajo realizado durante el año. Esta a diferencia de la prima legal es un tipo de incentivo que no es obligatorio y depende exclusivamente de la voluntad del empleador o de lo que se haya pactado por escrito entre las partes.

Cabe destacar que, la prima extralegal no tiene una fórmula específica ni una fecha fija de pago, ya que la existencia y condiciones de la misma, se definen por políticas internas, acuerdos individuales o convenciones colectivas. Esto lo que quiere decir es que es la empresa la que decide la fecha de pago.

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¿Quiénes pueden recibir la prima extralegal?

Aunque no todas las empresas la otorgan, quienes la reciben usualmente son empleados con contrato formal, ya sea a término fijo o indefinido. En algunos casos, si está debidamente acordado, incluso los contratistas o independientes podrían recibirla.

Lo fundamental es que exista un documento o práctica que respalde su pago. Ya sea que esté mencionada en el contrato, en un reglamento interno, o que se haya convertido en una costumbre empresarial, debe haber claridad para que el trabajador pueda exigirla.

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¿Es obligatorio que las empresas paguen prima extralegal?

En Colombia, ninguna ley obliga a las empresas a pagar la prima extralegal. Sin embargo, si está contemplada en un contrato o ha sido parte de una práctica constante, su no pago puede generar reclamos legítimos por parte del trabajador.

¿Cuándo se paga la prima extralegal?

Como este es un acuerdo que realizan los empleadores con sus empleados, no existe una fecha fija ni obligatoria por ley para pagar la prima extralegal; se paga en la fecha o periodicidad acordada en el contrato de trabajo, convención colectiva, pacto colectivo o política interna de la empresa.

En muchas ocasiones la pueden pagar con la prima del mes de junio o en diciembre, depende de la periodicidad que esté pactada puede ser una vez al año, semestral o por cumplimiento de metas.

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