700 policías reforzarán la seguridad en el Valle de Aburrá durante la temporada navideña

Medellín

Del 1 de diciembre al 12 de enero, la Policía Nacional desplegará 700 uniformados en el Valle de Aburrá dentro del Plan Estratégico “Navidad en convivencia, Valle Aburrá Seguro”, en coordinación con las autoridades del Área Metropolitana para proteger a residentes y turistas.

En Medellín, el operativo cubrirá 11 puntos estratégicos, entre ellos el Centro, Pueblito Paisa, Plaza Mayor, Conquistadores, Parques del Río y los senderos del río, además de los principales escenarios de eventos de Navidad y fin de año.

Especialidades operativas y prevención del delito

El dispositivo articula capacidades de Policía Comunitaria, Infancia y Adolescencia, Turismo y Patrimonio Cultural, SIJIN, UNDMO, GAULA, Carabineros y Protección Ambiental, junto con patrullas de vigilancia y el apoyo aéreo del helicóptero Halcón.

Las acciones se concentrarán en prevenir el hurto, las lesiones personales y la extorsión, además de reforzar el acompañamiento en terminales aéreas y terrestres y en el sistema de transporte masivo de la subregión.

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Prevención de pólvora y cuidado ciudadano

La institución instó a la ciudadanía a celebrar con responsabilidad y convivencia, mantener el cuidado sobre niños, niñas y adolescentes y evitar la manipulación de pólvora, debido al riesgo de lesiones y afectaciones a animales domésticos y fauna silvestre.

Con este despliegue en calles y espacios de encuentro, las autoridades buscan garantizar el desarrollo seguro de la temporada decembrina y de inicio de año en toda el área metropolitana.