Únicos dos casos en los que un juez le puede embargar el 50% de su prima 2026: Entérese. Foto: Getty Images.

La prima es un pago adicional que reciben los empleados bien sea a mitad o a final de año. El mes de diciembre suele ser uno de los más esperados no solo por las vacaciones sino también por este incentivo que puede ayudar a resolver dudas o con las compras del fin de año.

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¿Qué es la prima?

La prima de servicios es una prestación social que los empleadores deben pagar a los trabajadores vinculados mediante un contrato laboral en Colombia. Equivale a 30 días de salario por cada año trabajado y se paga en dos partes: una en el primer semestre y otra en el segundo.

Tienen derecho a recibirla, de forma proporcional al tiempo trabajado, quienes tienen contratos a término fijo o indefinido y los trabajadores del servicio doméstico, entre otros trabajadores dependientes cubiertos por la legislación laboral.

Si trabaja como independiente mediante un contrato de prestación de servicios, la situación es diferente: este tipo de contrato no genera por sí mismo el derecho a la prima de servicios porque no existe una relación laboral en los mismos términos de un contrato de trabajo.

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Fecha máxima para pagar la PRIMA de diciembre 2026:

Según el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo y la Ley 1788 de 2016 estipulan que la fecha límite para depositar la segunda entrega de la prima de servicios es el próximo domingo 20 de diciembre de 2026. Sin embargo, las empresas no están obligadas a esperar hasta ese momento para depositarla, y la pueden entregar antes de la fecha límite. Las empresas cuentan con la facultad de adelantar el pago a partir de noviembre si su liquidez lo permite.

¿Le pueden embargar la prima?

Tenga en cuenta que una vez haya recibido la prima esta puede ser embargada hasta en un 50%, pero solo en unos casos específicos que le explicamos a continuación:

Cuotas alimentarias: un juez puede ordenar el embargo de hasta el 50 % del valor de la prima para garantizar el cumplimiento de obligaciones alimentarias, especialmente si hay menores de edad involucrados.

un juez puede ordenar el embargo de hasta el 50 % del valor de la prima para garantizar el cumplimiento de obligaciones alimentarias, especialmente si hay menores de edad involucrados. Deudas con cooperativas: si el trabajador tiene deudas con cooperativas legalmente constituidas, se podrá embargar la prima siempre y cuando haya un proceso judicial previo que justifique la medida. Al igual que en el caso anterior, el embargo no puede superar el 50 % de la prima.

Sin embargo, según el Código Sustantivo del Trabajo, la prima de servicios está protegida frente a embargos derivados de deudas comerciales o financieras, lo cual significa que no se puede embargar para pagar obligaciones con bancos u otras entidades financieras, salvo que se trate de cooperativas reconocidas por la ley.

Sanciones por no pagarla a tiempo:

El Ministerio del Trabajo tiene la facultad de intervenir en caso de que no se deposite la prestación. De acuerdo con los artículos 485 y 486 del Código Sustantivo del Trabajo, los inspectores pueden solicitar planillas y registros contables o efectuar inspecciones sin previo aviso en las sedes de las empresas.

Por último, el artículo 65 establece una sanción moratoria equivalente a un día de salario por cada día de retraso cuando se termina el contrato sin haber cancelado las prestaciones debidas.

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