El Ministerio de Vivienda abrió una convocatoria dirigida a personas naturales, empresas y entidades públicas que tengan viviendas nuevas, completamente terminadas y sin habitar, y quieran postularlas para que puedan ser adquiridas y destinadas a las familias afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto. El proceso comprende inmuebles ubicados en Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.

La convocatoria permite presentar proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS), Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y VIS en proyectos de renovación urbana. Para participar, las viviendas deben estar en zonas urbanas, contar con el 100 % de la construcción terminada, no haber sido habitadas, tener las licencias correspondientes y disponer de una certificación de habitabilidad segura posterior al sismo, firmada por un ingeniero civil facultado.

¿Cómo postular las viviendas?

Los propietarios y entidades interesados deben ingresar a vivienda.minvivienda.gov.co, seleccionar el tipo de persona o entidad que presenta la oferta, registrar la información del proyecto y de los inmuebles, y cargar los documentos exigidos. El trámite se realiza únicamente a través de este aplicativo y estará disponible hasta el 10 de diciembre de 2026, a las 6:00 de la tarde.

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El cronograma establece que el 16 de diciembre será la fecha límite para subsanar documentos; el 18 de diciembre se publicará el último listado de viviendas habilitadas y el 22 de diciembre se dará a conocer el primer listado de hogares priorizados. Es importante aclarar que postular un inmueble no garantiza que sea seleccionado ni adquirido por el Ministerio.

¿Qué pasará con las viviendas postuladas?

Una vez se habilite la oferta, las familias damnificadas que cumplan los requisitos podrán elegir libremente una vivienda entre las opciones aprobadas. De esta manera, MinVivienda busca identificar inmuebles que ya estén construidos y disponibles para convertirlos en soluciones habitacionales dentro del proceso de reconstrucción.