El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, lideró la propuesta para hacer realidad el Tren del Caribe, un proyecto ferroviario que busca conectar a Riohacha con Montería y fortalecer la integración económica y logística de los departamentos de la región. La iniciativa fue presentada durante el XXIII Congreso Nacional de Infraestructura, realizado en Cartagena, donde también participó el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén.

Durante el encuentro, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, manifestó el interés del Gobierno nacional en avanzar con el proyecto y anunció que se explorará la posibilidad de financiar los estudios de factibilidad a través de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN). El propósito es definir las condiciones técnicas y financieras para desarrollar un sistema que movilice tanto mercancías como pasajeros.

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Verano sostuvo que el país necesita una visión de infraestructura que no se concentre únicamente en conectar a Bogotá con otras regiones, sino que también permita fortalecer los corredores de transporte entre los departamentos. En ese sentido, insistió en que el Caribe debe avanzar hacia una conexión ferroviaria que facilite el intercambio comercial y acerque a sus territorios.

“Hay que combinar carga con pasajeros; si lo hacemos solo de carga no da y si lo hacemos solo de pasajeros tampoco da; por eso hay que hacerlo mixto y hacerlo por fases”, explicó el mandatario departamental.

Vincular a Ecopetrol en el proyecto

El gobernador también planteó la posibilidad de vincular a Ecopetrol y explorar mecanismos de financiación con recursos de regalías, tanto para los estudios de factibilidad como para las futuras inversiones en los corredores multimodales. Como referencia, mencionó experiencias de Texas, Estados Unidos, donde se han articulado recursos derivados de la actividad petrolera con proyectos de infraestructura y desarrollo logístico.

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Por su parte, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, respaldó la propuesta de extender el trazado ferroviario hasta Córdoba, al considerar que la inclusión de este departamento fortalecería la integración territorial y ampliaría los beneficios económicos para la región.

Durante la reunión también se planteó que el proyecto no debe limitarse a Santa Marta, sino que debe extenderse hasta Montería. Los participantes coincidieron en la necesidad de retomar la iniciativa, que comenzó a estudiarse en 2012 con apoyo de Findeter, y buscar alternativas de financiación que permitan avanzar hacia los estudios definitivos.

Verano insistió en que es momento de pasar de los planteamientos a las acciones para consolidar una conexión ferroviaria que contribuya al desarrollo del Caribe y fortalezca su articulación con los mercados nacionales e internacionales.