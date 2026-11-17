El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quedó en medio de una controversia luego de que se difundiera un video en el que aparece haciendo un comentario de doble sentido sobre el cuerpo de las mujeres durante una conversación con el alcalde de Calima El Darién, Alejandro Cadavid. La grabación generó numerosas reacciones y críticas en redes sociales, lo que llevó al mandatario departamental a pronunciarse públicamente y ofrecer disculpas.

En el video, Cadavid le plantea a Verano la pregunta: “¿En qué se parecen los senos de las mujeres a Disney?”. Ante esto, el gobernador responde: “Lo que tú me dices es que está hecho para los niños, pero lo disfrutan los grandes”. El intercambio se viralizó y desató cuestionamientos sobre las expresiones utilizadas por los dos mandatarios.

Verano se disculpó: “Debemos cuidar nuestras palabras”

Tras la polémica, Verano reconoció que sus palabras no debieron ocurrir y explicó que el comentario se produjo durante una conversación informal y privada en un evento en el que coincidió con el alcalde.

“Reconozco que este episodio no debió suceder y que, como servidores públicos, debemos cuidar nuestras palabras en cualquier circunstancia”, manifestó en su pronunciamiento.

El gobernador también aprovechó para reafirmar su respeto por las mujeres y destacar su trayectoria en la defensa de sus derechos.

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“Como esposo, padre y abuelo, tengo una profunda admiración por ellas”, expresó. Además, recordó que desde su primera administración impulsó iniciativas que sentaron las bases para la creación de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género. También resaltó que actualmente cuenta con mujeres en su gabinete que, según indicó, se destacan por su talento, liderazgo y capacidad para contribuir a la transformación del departamento.

En su mensaje, Verano mencionó los programas que desarrolla la Gobernación a través de Mujer Atlántico, como Puntos Violeta Seguro, Ellas Transforman, Machos+ y la Casa de la Dignidad. También destacó la Casa Refugio del Atlántico como referente nacional en atención y acompañamiento a mujeres que necesitan protección.

Finalmente, reiteró su compromiso con esta población y concluyó: “Como servidores públicos, debemos cuidar nuestras palabras en cualquier circunstancia (..) Reafirmo mi respeto por todas las damas. Nuestro compromiso con sus derechos, protección y bienestar lo demostramos con hechos”.