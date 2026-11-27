Momentos de tensión se vivieron durante la audiencia pública convocada por la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República, en la que se debate la disputa limítrofe entre Barranquilla y Puerto Colombia.

Durante la sesión, el congresista Estefanel Gutiérrez lanzó fuertes cuestionamientos contra el alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño, al asegurar que su administración estaría más interesada en los recursos provenientes de los impuestos que en el bienestar de los habitantes del municipio.

“Está más preocupado por el billete de los impuestos que por generarle bienestar a la gente de Puerto Colombia”, manifestó el congresista, en una intervención que generó reacciones y elevó la tensión durante el desarrollo de la audiencia.

La respuesta del alcalde

Minutos más tarde, el alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño, se pronunció a través de su cuenta de X, donde respondió a los señalamientos del congresista y pidió respeto por el municipio y sus habitantes.

Lea también: Barranquilla pide definir nuevo límite y Puerto Colombia alerta por sus finanzas

“Así no, representante, así no. Estefanel. Pedimos respeto por Puerto Colombia, por nuestra gente y, sobre todo, hacemos un llamado a que ponga el ejemplo”, escribió el mandatario.

En su publicación, Cedeño también rechazó las declaraciones del congresista y lo instó a no interferir en el proceso que adelanta el municipio para defender su territorio.

“No injurie y mucho menos sabotee un proceso legal que iniciamos precisamente por las pretensiones de Barranquilla”, expresó.

Más información Aplazan encuentro entre De La Espriella y Fujimori previsto para el 3 de diciembre en Barranquilla

El alcalde aseguró que Puerto Colombia asistió a la audiencia pública con argumentos históricos, jurídicos y técnicos, además de defender el sentido de pertenencia de sus habitantes por el territorio.

“Hoy nos presentamos en audiencia pública como siempre lo hemos hecho, con respeto, argumentos históricos, jurídicos, técnicos y con todo el sentido de pertenencia por nuestro territorio”, señaló.

Finalmente, ratificó la posición de su administración frente a la controversia limítrofe y aseguró que continuará defendiendo la autonomía territorial del municipio.

“Seguimos ratificando nuestra postura y defendiendo a Puerto Colombia, porque nuestra historia no se puede borrar de un plumazo”, concluyó.

La controversia entre Barranquilla y Puerto Colombia continúa en el escenario institucional, mientras se desarrolla la discusión sobre los límites territoriales y las pretensiones de ambas partes.