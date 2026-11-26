Montería

Tras el atentado terrorista contra la sede de la Gobernación del Meta el pasado 23 de noviembre, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, presidió un consejo de seguridad en el que se acordó reforzar las medidas preventivas en edificios públicos de la capital cordobesa. La Policía, el Ejército y la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) participaron en el encuentro realizado este miércoles.

“Se determinó reforzar los controles de estacionamiento en las inmediaciones de las sedes de la Alcaldía de Montería, Gobernación de Córdoba, instalaciones de la Fuerza Pública y las instituciones que imparten justicia. Así como la vigilancia y patrullaje 24 horas”, informó la administración municipal.

“Al término de la reunión, las autoridades entregaron un parte de tranquilidad a la ciudadanía y señalaron que las medidas tienen carácter preventivo. Su propósito es brindar seguridad a los monterianos y a los funcionarios de las instituciones públicas de la ciudad”, agregó la Alcaldía de Montería.

Finalmente, las autoridades destacaron la importancia del trabajo articulado entre las diferentes instituciones para mantener el orden público en Montería.