Este viernes, 27 de noviembre, habló en los micrófonos de Dos Puntos Carlos Gómez, un miembro de Ecija Colombia, empresa consultora que se destaca en temas de carácter fiscal, para dialogar sobre la polémica reforma tributaria del Gobierno Nacional.

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En su primera intervención, Gómez aseguró que el ejecutivo “quiere perseguir un punto de seguridad jurídica” en esta reforma y que, en esa línea, “hay un ambiente para, por lo menos, apoyar algunas de las iniciativas, especialmente aquellas que tienen que ver con la estabilidad del sector de la infraestructura”.

¿Recesión económica?

Gómez resaltó que “la futurología que está haciendo el gobierno es bastante razonable”. Lo anterior, recordando, que el ejecutivo advirtió que de no aprobarse la reforma tributaria, el país podría caer en una recesión económica.

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“Hay que encontrar el ambiente y tomar unas iniciativas tributarias que eviten que caigamos en esa situación. Hay puntos bastantes controversiales, especialmente los del IVA, que pueden, en nuestra opinión, alimentar o crear un ambiente que apunte más hacia esa rescisión que de verdad representar un rescate económico, pero hay otras iniciativas que sí vemos que van en un camino de evitar que caigamos en situaciones más difíciles de las que ya estamos”, explicó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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