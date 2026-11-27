La disputa por los límites entre Barranquilla y Puerto Colombia llegó al Congreso de la República. En una audiencia pública de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, realizada este viernes en la sede de la Universidad Libre ubicada en el Corredor Universitario, representantes de ambas administraciones expusieron sus posiciones frente a las aproximadamente 1.036 hectáreas que permanecen en discusión.

Por Barranquilla intervino Pamela Mayorga, gerente de Gestión Catastral, quien pidió al Congreso avanzar en una definición definitiva del diferendo. Por Puerto Colombia habló el alcalde Plinio Cedeño, quien defendió la autonomía territorial del municipio y advirtió que una eventual modificación de los límites tendría un fuerte impacto sobre sus finanzas.

Barranquilla: “No aspiramos a tener más territorio”

Mayorga sostuvo que el Distrito no busca apropiarse de territorio ajeno, sino que pretende que se reconozca el área que, según los antecedentes históricos, jurídicos y técnicos presentados por la administración distrital, le corresponde.

La funcionaria recordó los antecedentes de la disputa, entre ellos la Ordenanza 30 de 1913 y el Acto Legislativo 01 de 1993, además de posteriores ordenanzas departamentales que modificaron la delimitación y que, según explicó, fueron anuladas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Uno de los principales argumentos de Barranquilla está relacionado con el proceso de deslinde realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, entre 2005 y 2009, cuyo resultado, según Mayorga, respaldó la posición territorial del Distrito.

La funcionaria agregó que Barranquilla solicitó un nuevo proceso ante el IGAC el 21 de febrero de 2025 y que en mayo de ese año comenzó el procedimiento, en el que fueron entregados documentos históricos, cartográficos, geográficos, demográficos y administrativos.

Según la exposición de Mayorga, el 19 de agosto de 2026 el IGAC remitió al Congreso su informe final con una propuesta de trazado que coincide sustancialmente con el resultado del proceso de 2005-2009.

El área en discusión comprende sectores de alta importancia urbana y económica, entre ellos el Corredor Universitario, Villa Campestre y Ciudad Mallorquín.

Barranquilla advierte que la falta de una delimitación definitiva genera incertidumbre sobre asuntos como trámites administrativos, ordenamiento territorial, prestación de servicios, gestión del riesgo, movilidad y obligaciones tributarias.

Puerto Colombia: “No hemos perdido un solo centímetro”

La respuesta de Puerto Colombia estuvo a cargo del alcalde Plinio Cedeño, quien sostuvo ante los congresistas que el municipio conserva actualmente el control administrativo, financiero y fiscal de la totalidad del territorio que reclama.

Cedeño pidió que el Congreso estudie el caso con rigor técnico y jurídico y cuestionó los informes del IGAC que, según su administración, presentarían inconsistencias metodológicas.

“No hemos perdido un solo centímetro. Seguimos teniendo el control administrativo, financiero y fiscal de todo nuestro territorio”, aseguró.

El alcalde también sostuvo que los documentos del IGAC son elementos dentro del proceso de deslinde y no constituyen, por sí mismos, una decisión definitiva sobre los límites.

Pero el principal argumento de Puerto Colombia está en el impacto económico que tendría una eventual pérdida de la zona en disputa.

Según las cifras expuestas por Cedeño, sectores como el Corredor Universitario, Villa Campestre y Ciudad Mallorquín representan aproximadamente el 71,21 % del recaudo tributario del municipio.

ero el principal argumento de Puerto Colombia está en el impacto económico que tendría una eventual pérdida de la zona en disputa.

Según las cifras expuestas por Cedeño, sectores como el Corredor Universitario, Villa Campestre y Ciudad Mallorquín representan aproximadamente el 71,21 % del recaudo tributario del municipio.

De acuerdo con su intervención, Puerto Colombia recauda alrededor de 71.000 millones de pesos, de los cuales unos 51.000 millones provienen de esa franja territorial.

El mandatario advirtió que perder esos ingresos podría llevar al municipio de una segunda categoría a una sexta categoría, afectando su capacidad administrativa y financiera.